Homem toma arma de PM em show e dá tiros para o alto

Caso aconteceu durante o show da cantora de forró Danieze Santiago, em Duas Estradas-PB. Vídeos mostram Danieze correndo do palco no momento dos tiros

Um show da cantora Danieze Santiago, durante um festival de forró na cidade de Duas Estradas (PB), na madrugada deste domingo (17), foi interrompido após um homem ter sacado uma arma e atirado para o alto.

O evento foi promovido pela prefeitura do município, que transmitia ao vivo a apresentação em sua página no Facebook, quando ocorreram os disparos. Nas imagens, é possível ver a artista correndo no palco assustada e um clarão no meio do público. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido.

eu quando vejo uma briga em festa saio correndo que nem danieze santiago ontem quando ouviu um tiro na plateia (correta) pic.twitter.com/gmS2uk5kJB — inácio ✌🏻 (@inaacio) July 17, 2022

A prefeitura divulgou uma nota em que lamentou o episódio. O tumulto ocorreu durante uma discussão em que um homem, cuja identidade não foi divulgada, pegou uma arma de um PM à paisana e deu dois tiros para o alto.

Ainda segundo a prefeitura, “a polícia militar e a segurança privada contratada agiram de forma enérgica para controlar a situação e conduzir os envolvidos”. “Felizmente, não houve feridos e a festa continuou com tranquilidade”, completou.

O show fez parte de uma série de eventos do festival Estradas do Forró. A apresentação de Danieze Santiago havia sido programada inicialmente para 24 de junho, mas foi remarcada para este fim de semana.