Homem tenta matar namorada de 14 anos a tiros

Um homem de 31 anos, vivia com uma adolescente de 14. A jovem era sua namorada e morava com o rapaz. Ele fpo preso em flagrante nesta quarta-feira, 1, suspeito de tentar matá-la com tiros, em João Pessoa. Cerca de quatro tiros foram efetuados contra a jovem.

A adolescente, que morava com o homem, foi surpreendida ao chegar na casa com os disparos. Os vizinhos ouviram os tiros e acionaram o socorro.

Os familiares da garota foram até o local, mas não forneceram nenhuma informação a polícia. A vítima foi levada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e passou por procedimentos médicos. Ela segue internada na UTI pediátrica, seu caso é considerado grave.