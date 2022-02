Homem tenta matar ex-namorada com três facadas

De acordo com as autoridades, o suspeito não se conformava com o término do relacionamento e aproveitou o momento em que a ex estava saindo para o trabalho para golpear três vezes

Um homem de 48 anos esfaqueou a ex-namorada e professora, de 46 anos, enquanto a mulher saía de casa para trabalhar. A ocorrência foi registrada no bairro Cardoso, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (8). O suspeito foi preso. De acordo com as autoridades, o suspeito não se conformava com o término do relacionamento e aproveitou o momento em que a ex estava saindo para o trabalho para golpear três vezes. A vítima foi esfaqueada nas costas, barriga e peito. A lâmina da faca quebrou no corpo da professora e foi possível apreender apenas o cabo. Ela foi levada até a UPA Diamante e acabou sendo transferida para o Hospital João XXIII devido à gravidade do caso. Tentativa de fuga O suspeito, que já tem nove passagens por agressões contra mulheres, tentou fugir, mas acabou sendo preso, após ser impedido por moradores. Algumas pessoas exaltadas chegaram a dar chicotadas no suspeito.