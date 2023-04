Homem tem mãos e pernas amputados por negligência médica em SP

Um homem receberá R$ 1,5 milhão e pensão vitalícia no valor de um salário mínimo após ter mãos e pernas amputados por erro médico no hospital de São Paulo. Após um erro médico, ele precisou ter parte das pernas, a mão direita e os dedos da mão esquerda amputados.

O homem foi vítima de um acidente automobilístico, ele sofreu diversas fraturas e foi encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgias e tratamentos. As amputações ocorreram em razão de infecção óssea não tratada pelos médicos da unidade.

A decisão é da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve sentença da 10ª Vara Cível da Capital, proferida pelo juiz Lincoln Antonio Andrade de Moura. Para o relator do recurso, desembargador Antonio Carlos Mathias Coltro, ficou confirmada a relação dos danos sofridos com a ausência de tratamento do quadro infeccioso do paciente.

“A função do corpo foi severamente comprometida, já que o demandante não pode mais segurar objetos, fazer sua própria higiene íntima, preparar suas refeições, tomar banho e se vestir sozinho, ficar em pé e se locomover livremente”, destacou.