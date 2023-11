Homem suspeito de matar ex é morto em troca de tiros com a polícia em MS

Na madrugada do sábado (4), Jeremias ateou fogo na casa e na moto de sua ex-mulher Cleyde Mara Pereira, de 44 anos, esfaqueou o atual marido dela, que teve ferimentos graves

Jeremias Ferreira Dias, de 45 anos, o principal suspeito de assassinar sua ex-companheira, de 44 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira em um confronto armado com a polícia, na cidade de Dourados. O homem estava foragido desde o crime ocorrido na madrugada de sábado, em Nova Alvorada do Sul.

A ação foi conduzida por policiais civis da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, Nova Alvorada do Sul e Fátima do Sul, que realizaram buscas intensas para localizar o suspeito. Jeremias foi encontrado no bairro Jockey Club do município. Ao chegarem à sua residência, os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito.

Durante o confronto, Jeremias foi atingido por dois disparos. Apesar de ter sido socorrido e levado ao Hospital da Vida, ele chegou ao local já sem vida. As autoridades apreenderam a arma utilizada por Jeremias no confronto, bem como sua motocicleta e celular.