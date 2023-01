Homem suspeito de latrocínio contra idoso é preso

O crime aconteceu o dia 5 de dezembro de 2022

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (25), um mandado de prisão temporária contra um homem que é apontado como o principal suspeito do latrocínio contra o idoso José Ribamar Aguiar, de 64 anos. O crime aconteceu o dia 5 de dezembro de 2022, na comunidade Baixa Grande, zona rural de São Vicente Ferrer, a 274 km de São Luís.

De acordo com a polícia, José Ribamar Aguiar foi encontrado morto por vizinhos na parte externa da residência onde morava. Ainda segundo a polícia, no interior do imóvel, os pertences e objetos da vítima estavam todos revirados.

A polícia também informou que as investigações apontam para que uma certa quantia em dinheiro foi subtraída do idoso antes dele ser morto, o que configura o crime de latrocínio.

A 6ª Delegacia Regional de Viana investiga o caso. Após o cumprimento do mandado de prisão contra o suspeito, ele foi encaminhado para a Unidade Prisional de Viana, onde ficará à disposição da Justiça.