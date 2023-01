Contra plano de fuga, Marcola é transferido de volta para Brasília

A transferência foi feita sob um forte esquema de segurança, em uma operação especial da Secretaria Nacional de Policiais Penais

´Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, autorizou o retorno de Marco Willians Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola e líder do PCC, para a Penitenciária Federal em Brasília. A mudança é para prevenção de um suposto plano de fuga ou resgate.

“A transferência foi feita de um presídio federal para outro, exatamente visando prevenir um suposto plano de fuga ou resgate desse preso. Portanto, essa operação se fez necessária para garantir a segurança da sociedade”, afirmou Dino em uma entrevista a veículos da EBC na noite de ontem.

A transferência foi feita sob um forte esquema de segurança, em uma operação especial da Secretaria Nacional de Policiais Penais.

Em março de 2019, Marcola foi transferido para o DF, o que gerou revolta do governador Ibaneis Rocha, que afirmou que era “inadmissível aceitar a instalação do crime organizado na capital da República”. Depois de três anos, o líder do PCC foi transferido para Porto Velho-RO, onde estava até então.

Na época, a transferência foi orquestrada pelo ex-ministro da Justiça e também ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que hoje está preso.

Em Rondônia, Marcola seguiu envolvido em problemas. Em agosto do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a operação Anjos da Guarda, com o objetivo de acabar com o plano de resgate de líderes do PCC presos em Brasília e em Porto Velho.

Marcola acumula condenações que, somadas, dão mais de 300 anos de prisão.