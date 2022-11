Homem suspeito de abusar das próprias filhas é preso

De acordo com a Polícia Civil, o homem tem seis filhas, sendo que duas já são adolescentes e deixaram a casa no último mês

Um homem de 38 anos foi preso na quarta-feira (9) suspeito de abusar sexualmente das próprias filhas, incluindo duas crianças, de seis e oito anos, em Jacaraú, no Litoral Norte paraibano.

De acordo com o delegado Sylvio Rabello, o homem foi indiciado por estupro de vulnerável por suspeita de abusar uma das filhas, mas conforme as investigações avançaram, foram apontados indícios de que ele teria abusado de todas as outras filhas.

“A Polícia Civil de Mamanguape instaurou uma investigação para apurar o crime de estupro de vulnerável. A própria vítima é a filha do autor do fato. Este se encontra preso pois pedimos à Justiça a prisão preventiva dele. Ele estava com uma arma de fogo e foi lavrado um flagrante, e no decorrer da investigação há indícios de que outras filhas dele também tenham sido abusadas. Estas crianças foram encaminhadas para as perícias e para as medidas de praxe. Nós temos conhecimento, inclusive que duas filhas adolescentes já saíram de casa por medo e ameaça do próprio pai. Seguem as investigações e iremos identificar se houve ou não outros fatos dessa natureza para darmos procedimento ao inquérito policial”, disse o delegado.

O homem morava na Zona Rural de Jacaraú, com a esposa e as filhas. As denúncias de que as vítimas eram abusadas pelo pai chegaram até à Polícia Civil há alguns meses, e o homem também é investigado por suspeita de roubos na região.

Todas as seis filhas do suspeito foram submetidas a exames sexológicos e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil em Mamanguape.