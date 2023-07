Homem se esconde em loja, é perseguido por ladrão e leva tiro em Pinheiros

O homem foi atingido de raspão na cabeça e levado ao Hospital das Clínicas, mas já recebeu alta

Um homem de 67 anos foi perseguido por um criminoso em São Paulo e levou um tiro de raspão na cabeça.

Imagens de câmera de segurança mostram o homem segurando uma bolsa preta enquanto espera para atravessar a avenida Pedroso de Morais, em Pinheiros. O caso aconteceu por volta das 12h30 desta quarta (19).

Um motoqueiro se aproxima e exige a mochila. Neste momento, o homem corre para se esconder em um comércio.

As imagens mostram que o criminoso dirige pela calçada e entra a pé no comércio. Segundo a SSP, ele atirou na vítima antes de fugir com os pertences.

O homem foi atingido de raspão na cabeça e levado ao Hospital das Clínicas, mas já recebeu alta.

Antes de ser perseguido pelo motoqueiro, a vítima diz que foi abordada por dois homens, mas conseguiu despistar os criminosos e foi a um cabeleireiro.

Após deixar o local e seguir em direção ao carro, ele foi abordado pela segunda vez. Ele não soube informar à polícia se era o mesmo criminoso.

O caso foi registrado como roubo consumado pelo 14º DP, que analisa imagens de segurança e ouve testemunhas para identificar os envolvidos.