Homem se apresenta a polícia e confessa ter matado fisiculturista no Mato Grosso

O assassinato do modelo fisiculturista Marcos Vinícius Pereira Pires de Camargo, de 22 anos, morto em um bar no domingo (9) no Centro de Rosário Oeste, a 133 km de Cuiabá, já tem um suspeito. Um rapaz se apresentou à Polícia Civil na última segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, Nicolas Locatelli foi até a delegacia acompanhado de um advogado, prestou depoimento e foi liberado porque há havia passado o período de flagrante. O homem confessou o crime e alegou uma ‘rixa’ antiga com Marcos motivada por um suposto ‘flerte’ da vítima com a namorada dele.

Segundo o depoimento, Nicolas pegou uma arma do pai dele, foi até bar na expectativa de encontrar a vítima. No local, encontrou Marcos, atirou e fugiu. O suspeito revelou que se livrou da arma durante a fuga.

Inicialmente o rapaz responderá pelo crime em liberdade. Depois da investigação, o caso será enviado para a Justiça de Mato Grosso, que pode ou não decretar a prisão do rapaz.