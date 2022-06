Homem rouba cartão bancário de mulher na asa sul, faz comprar e acaba preso pela PMDF

Nesta quinta-feira, 16, um homem com diversas passagens pela polícia foi preso logo após roubar uma mulher e usar o cartão bancário da vítima

Na madrugada desta quinta-feira, 16, um homem com diversas passagens pela polícia foi preso logo após roubar uma mulher e usar o cartão bancário da vítima para realizar compras em comércios da Asa Sul.

A vítima estacionou seu veículo no bloco H da 202 da Asa Sul quando foi abordada por um homem armado com uma faca. Ele tomou a bolsa da mulher e fugiu. Ele levou objetos pessoais entre cartões bancários e o smartphone.

Uma equipe do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) entrou em contato com a vítima. Os policiais conseguiram rastrear e encontrar o smartphone da mulher. Ela viu no aparelho uma notificação de compra usando o cartão bancário em um comércio na quadra 106.

Em seguida, a mulher recebeu uma nova notificação de compra na quadra 307. Os policiais foram rápido ao local e conseguiram encontram um homem com as mesmas características do autor do roubo.

O detido foi prontamente reconhecido pela vítima do roubo. O homem assumiu a autoria do crime sendo levado à 1ª Delegacia para registro da ocorrência.