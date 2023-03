Homem que se identifica como ‘lorde satânico’ é preso por matar e carbonizar namorada

Homem de 37 anos, foi preso por matar a namorada, Laila Vitória, 20, e ter carbonizado parte do corpo da mulher

Homem foi preso por matar a namorada, Laila Vitória, 20, e ter carbonizado parte do corpo da mulher em Lomba Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. André Ávila, de 37 anos, se considera um lorde satânico de uma religião criada por ele mesmo, onde Laila era seguidora dessa mesma crença.

A delegada Cristiane Machado Pires Ramos, a responsável pelo caso, informou que André foi interrogado e confessou ter cometido o crime.

A jovem era natural do Paraná e estava em Porto Alegre desde fevereiro deste ano. Algumas testemunhas relataram à Polícia Civil que o relacionamento dos dois era conturbado e André falava que iria matá-la porque não aceitava alguns comportamentos dela.

De acordo com algumas testemunhas, André usava remédios controlados sem acompanhamento médico. “Além disso, ingeria em excesso bebidas alcoólicas. Os próprios familiares afirmam que ele ficava muito agressivo nesses momentos”, relatou a delegada.

No sábado (27) à noite, vizinhos ouviram gritos de socorro vindo da residência do homem e também escutaram o barulho de um tiro, efetuado contra o celular de Laila.

A polícia foi acionada e, quando chegou ao local, encontraram o corpo da vítima. Ela foi morta por um golpe de espada no tórax. “Havia marcas de defesa no corpo da jovem, o que indica que houve luta corporal. Por conta disso, não há nenhum sinal que leve a entender que a morte tem relação com a religião criada por ele”, explicou a delegada.

Ela ressaltou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) Porto Alegre como feminicídio.

Passagens pela polícia

A delegada Cristiane informou que André possui passagens policiais por alguns crimes, o delito mais recente foi triplo homicídio tentado contra dois policiais militares e uma pessoa com a qual havia se desentendido.

Por conta disso, ele era monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. O aparelho mostra o último sinal de André em uma área de mata, localizada atrás da residência dele.