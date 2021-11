Homem que matou família e conviveu com corpos diz ter ouvido Jesus

De acordo com a polícia local, um vizinho da família acionou o Corpo de Bombeiros por causa de um mau cheiro vindo da residência

Na última segunda-feira (02), Pablino Gimenez Ledezma foi preso suspeito de ter assassinado a esposa, de 48 anos, e a filha, de 20 anos, e ter convivido com os cadáveres por mais de quatro meses. O crime aconteceu na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Segundo o homem, ele teria recebido “ordem divina” e “ouvido Jesus” para matar as duas. As mulheres estavam oficialmente desaparecidas há dois meses, quando, de acordo com Pablino, elas teriam ido para Ciudad del Este para um retiro espiritual, já que a filha estaria supostamente possuída por espíritos. O próprio homem fez a denúncia à polícia local.

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, um vizinho da família acionou o Corpo de Bombeiros por causa de um mau cheiro vindo da residência. Ao chegar, as equipes encontraram os corpos em avançado estado de putrefação.

O homem chegou a tentar impedir a entrada dos militares. Ele e mais três filhos, um de 22 anos, outro de 17 e outro de 15, teriam convivido com os cadáveres, mas nenhum deles denunciou o crime. Segundo o médico legista Cesar González Haiter, elas teriam sido mortas há quatro meses e estavam sem os órgãos.