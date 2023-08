Homem pula do 1º andar de prédio durante incêndio e sobrevive em Goiânia

O incêndio foi controlado, e o homem foi levado ao hospital devido aos ferimentos causados pela fumaça e por pular da janela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem pulou da janela do primeiro andar de um prédio para fugir de um incêndio e sobreviveu na quinta-feira (17), em Goiânia (GO).

O Corpo de Bombeiros chegou ao local de incêndio e se deparou com uma testemunha relatando que viu a fumaça no apartamento de um vizinho e alertado o morador, disse a corporação. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

O incêndio foi controlado, e o homem, que estava dormindo quando o fogo começou, foi levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira devido aos ferimentos causados pela fumaça e por pular da janela do primeiro andar.

A vítima apresentou sinais de intoxicação por inalação de fumaça e suspeita de fraturas nos membros superiores e inferiores. Ele está em “estado geral regular, consciente, orientado e respira espontaneamente”, informou a Secretaria de Saúde à reportagem.

Móveis, eletrodomésticos e utensílios da cozinha foram danificados pelo fogo, incluindo a televisão da sala, que foi afetada pelo calor.

O Corpo de Bombeiros alertou que, para casos de incêndio em apartamentos, as pessoas devem seguir os procedimentos de segurança e utilizarem rotas de fuga adequadas para garantir sua própria segurança. “Lembrando que cada situação pode ser diferente, então é importante usar o bom senso e avaliar a melhor forma de agir considerando as circunstâncias específicas do momento”.