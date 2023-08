Dinheiro da venda de Rolex foi para Bolsonaro ou Michelle, diz advogado de Mauro Cid

Segundo o advogado, o ex-ajudante vai apenas dar “esclarecimentos” sobre o caso e negou que Cid irá fazer uma confissão

O advogado de defesa de Mauro Cid, Cezer Bittencourt, afirmou, nesta sexta-feira (18), que o dinheiro da venda do relógio Rolex foi entregue ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou para a ex-primeira-dama, Michelle. O ex-mandatário teria pedido para Cid, que era seu ex-ajudante de ordens, para “resolver o problema do Rolex”.

“Pelo que eu sei, [o dono] era o presidente. Isso não quer dizer que [Cid] tenha entregue [o dinheiro] direto para o presidente, pode ter sido para a primeira-dama”, disse o advogado em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews. As informações são da jornalista Andréia Sadi.

Ontem, Bittencourt havia dito que Cid iria confessar ter vendido as joias da Presidência da República nos Estados Unidos a mando de Bolsonaro e que o dinheiro havia sido entregue a ele. Porém, menos de 24 horas depois, o advogado voltou atrás e garantiu que não havia falado sobre as transações envolvendo as joias, apenas ao Rolex.

Segundo o advogado, o ex-ajudante vai apenas dar “esclarecimentos” sobre o caso e negou que Cid irá fazer uma confissão.