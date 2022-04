Homem procurado há mais de 20 anos por roubo a bancos em SP é preso no Maranhão, diz PF

A Polícia Federal informou que prendeu um homem foragido da Justiça há mais de 20 anos, suspeito de roubos a bancos e empresas, no Maranhão

Na tarde dessa terça-feira, 26, a Polícia Federal informou que prendeu um homem foragido da Justiça há mais de 20 anos, suspeito de roubos a bancos e empresas, em Barreirinhas, no Maranhão.

Segundo a PF, Luís Marcos de Medeiros tinha seu nome na lista da Interpol e possui uma extensa folha de antecedentes criminais.

De acordo com a PF, o Luís Marcos participou de assaltos a agências dos bancos Real e Nacional e à empresa Nestlé, em São Paulo, entre os anos de 1995 a 2005.

De acordo com a Polícia Federal, há pelo menos 19 anos, Luís Marcos de Medeiros vivia com identidades falsas. Ele foi localizado e preso na cidade de Barreirinhas, onde vivia com a sua família.