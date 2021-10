Homem namora com mãe e irmã mais nova de sua esposa

O marido de Madi ainda aparece e abraça a mãe dela por trás. “Sim, eu sou esse tipo de esposa. Eu deixo meu marido ficar com ela algumas vezes por semana”

Um vídeo onde uma mulher conta que divide seu marido com sua mãe e sua irmã mais nova viralizou no Tik Tok. Madi Brooks vive nos Estados Unidos e dividiu opiniões no aplicativo após compartilhar sua intimidade.

“Eu e minha mãe somos swingers e isso é ótimo. Sabe por quê? Sempre que não estou com vontade, posso simplesmente deixar meu marido ficar com ela”, contou Madi, em um dos vídeos.

O marido de Madi ainda aparece e abraça a mãe dela por trás. “Sim, eu sou esse tipo de esposa. Eu deixo meu marido ficar com ela algumas vezes por semana”, disse.

Ela disse ainda que a irmã também faz parte da relação. “Você sabe como eu mantenho o meu homem feliz? Eu deixo ele brincar com minha irmã mais nova. Sim, eu sou esse tipo de esposa”, afirmou.

Nos comentários do vídeos, diversos internautas ficaram chocados com a situação. “Não sei como alguém poderia compartilhar, mas é a sua vida”, comentou um seguidor. “Como essa conversa começou?”, questionou outro. “Já chega de TikTok este ano, estou fora”, escreveu.