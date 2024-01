Homem morre triturado durante conserto de máquina em empresa em MT

O caso ocorreu na terça-feira (23) em uma empresa de reciclagem localizada em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá

Um trabalhador perdeu a vida enquanto realizava reparos em uma máquina trituradora. A vítima foi identificada como Marcelo Amaro Silva do Nascimento, de 34 anos.

Conforme relatos de um funcionário da empresa, Marcelo estava desempenhando suas atividades quando foi solicitado a soltar uma peça da trituradora que apresentava problemas. Embora a máquina estivesse desligada, lamentavelmente, ela foi acionada enquanto a vítima realizava os reparos, impossibilitando sua fuga.

O Sargento do Corpo de Bombeiros, Rogério Alencastro, que atendeu à ocorrência, informou que a equipe de resgate foi acionada, mas, infelizmente, Marcelo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.