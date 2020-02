Homem morre soterrado por barreira durante obra em açude

PUBLICIDADE 

Um homem identificado como José Filho Balbino dos Santos, de 35 anos, morreu soterrado nesta terça-feira (11), enquanto fazia o conserto da barreira de um açude em uma fazenda.

De acordo com familiares da vítima, o homem trabalhava com outras duas pessoas quando entrou em uma parte escavada e acabou sendo soterrado pela barreira que despencou. Ele ainda tentou ser socorrido, mas não resistiu e acabou morrendo no local.

O caso ocorreu em Bom Jardim-MA. A morte causou muita tristeza e comoção entre os moradores da região. A vítima morava em um povoado e era o filho caçula de sete filhos.