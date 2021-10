Homem morre prensado em parque de diversões no interior

Outras cinco pessoas ficaram feridas, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública)

Um homem de 29 anos morreu após cair de um brinquedo em um parque de diversões, por volta das 23h desta quinta-feira (28), na rua Maria Helena da Costa, no bairro Cidade Nova 2, em Itu (101 km de SP). Outras cinco pessoas ficaram feridas, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

De acordo com a polícia, a vítima acabou prensada contra o chão com a queda. A reportagem não conseguiu contato com a direção do parque. Segundo a SSP, policiais militares que foram ao local disseram que que as vítimas estavam em uma atração chamada Superman e que “uma delas abriu a grade de segurança do brinquedo em funcionamento e ficou agarrada e ela em pé”.

Segundo boletim de ocorrência, o operador do brinquedo interrompeu a atividade. “Neste momento, o homem caiu e a atração acabou o prensando contra o solo”, disse a SSP, em nota. A vítima foi socorrida, mas não resistiu. Outras cinco pessoas, que também haviam aberto a grade, caíram e se feriram.

Um operador de empilhadeira, de 24 anos, e um ajudante geral, de 33, ambos funcionários do local, serão investigados, de acordo com a polícia. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal pelo plantão da delegacia da cidade, que solicitou perícia aos institutos Médico Legal e de Criminalística.

À TV Tem, afiliada da TV Globo na região de Sorocaba, um representante do parque, que não se identificou, disse que aguarda resultado da perícia e que o erro não é do brinquedo e que a vítima teria se levantado. Também afirmou que foi o primeiro acidente ocorrido na diversão e que lamenta. Procurada, a Prefeitura de Itu, gestão Guilherme Gazzola (PL), não respondeu até a conclusão desta reportagem.