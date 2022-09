Homem morre em tiroteio após roubar e fugir em carro com grávida dentro

De acordo com as informações iniciais da PM, o homem que conduzia o carro tentou fugir e atirou contra os policiais, que revidaram

Duas mulheres, sendo uma delas grávida, tiveram o carro roubado em Indaial, no Vale do Itajaí, na noite desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que morreu após troca de tiros, invadiu o veículo que elas estavam, perto de uma loja na BR-470, e as rendeu, inclusive fugindo com as duas dentro do carro.

A Polícia Militar informou que localizou o carro em Blumenau, a cerca de 20 km do início do município anterior, e abordou o condutor do Jeep Renegade.

De acordo com as informações iniciais da PM, o homem que conduzia o carro tentou fugir e atirou contra os policiais, que revidaram. Após o confronto, o socorro foi chamado, pouco antes das 19h, mas o suspeito morreu baleado.

As mulheres foram resgatadas. Durante a perseguição, houve uma saída de pista de uma viatura, mas ninguém se feriu.

Apesar do caso ter sido divulgado pela PM como sequestro, a Polícia Civil investiga também a hipótese de roubo com restrição da liberdade das vítimas.