Homem morre eletrocutado e fica pendurado em fiação de poste

Um homem veio a óbito e ficou pendurado em um poste de energia após receber uma descarga elétrica. As autoridades desconfiam que ele tentava furtar a fiação da estrutura. Uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou que a morte ocorreu na madrugada desta sexta-feira (29).

Segundo a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), a equipe encontrou uma faca de serra perto do corpo do homem, que supostamente seria usada para serrar o ramal de ligação de uma residência próxima.

Segundo imagens, o corpo do homem foi encontrado sem camisa e pendurado entre os fios do poste. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 5h30. Uma viatura de busca e salvamento retirou o homem da fiação elétrica.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava lesões nos dedos, na mão, no pulso e no ombro direito, provocados por choque elétrico.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Recife, localizado no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana. O caso está sendo investigado.