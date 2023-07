Homem morre eletrocutado após sua cerimônia de casamento

Além do noivo, dois amigos também sofreram a descarga elétrica, mas conseguiram sobreviver. Já Aziz morreu na hora

No último sábado (9), um homem de 33 anos morreu eletrocutado horas depois da cerimônia de casamento, na Tunísia.

De acordo com a imprensa local, Aziz Karambali, estava curtindo sua festa de casamento, quando decidiu ir para a piscina com alguns amigos. Horas depois, um poste de iluminação do local que estava com defeito, caiu e atingiu a água.

Segundo as autoridades, o corpo do noivo foi encaminhado para autópsia e a causa da morte é investigada.