Homem morre eletrocutado ao tentar furtar fiação de poste

O caso aconteceu nesse fim de semana e foi flagrado por uma câmera de monitoramento

Um homem de 42 anos morreu ao sofrer uma descarga elétrica quando tentava furtar a fiação de um poste na Avenida do Imperador, no Centro de Fortaleza.

As imagens do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança mostram o momento que o homem sofre a descarga e cai do poste.

Conforme a Polícia Civil, a vítima tem antecedentes criminais por furto qualificado e tentativa de furto.

175 km de cabos furtados



Mais de 175 quilômetros de cabos de cobre foram furtados da rede de energia do Ceará de janeiro a agosto deste ano, conforme dados da Enel, distribuidora de energia do Estado. Além de prejudicar o fornecimento, a ação também coloca em risco a vida de quem tenta roubar a fiação elétrica.

O furto de fios prevê pena de 1 a 8 anos de prisão. Também há o prejuízo para a população, que tem o serviço afetado.

Segundo a Enel, só no primeiro semestre deste ano pelo menos 133 mil pessoas foram impactadas com a falta de fornecimento de energia por conta do furto de fiação da rede elétrica.

Já a prefeitura de Fortaleza informou que, do ano passado até julho deste ano, cerca de 138 quilômetros de fios de cobre da iluminação pública foram furtados. O que gerou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão.