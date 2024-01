Homem morre baleado após ser liberado em uma audiência no CE

Instantes após sua soltura e enquanto estava a alguns metros do prédio do fórum, homens em uma motocicleta abriram fogo contra ele, resultando em sua morte

Na última quarta-feira (24), um indivíduo de 26 anos foi vítima de disparos fatais poucos minutos após ser liberado em uma audiência de custódia no município de Iguatu, localizado a cerca de 380 quilômetros de Fortaleza.

Identificado como Lucas, o homem havia sido detido na terça-feira (23) e passou pela audiência no Fórum Boanerges de Queirós Facó, conquistando sua liberdade no mesmo dia. Instantes após sua soltura e enquanto estava a alguns metros do prédio do fórum, homens em uma motocicleta abriram fogo contra ele, resultando em sua morte.

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) revelou que Lucas já possuía histórico criminal por lesão corporal dolosa, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e crime contra a administração pública.

Na noite do ocorrido, agentes do Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) efetuaram a prisão de três homens suspeitos de pertencerem ao mesmo grupo criminoso de Lucas, os quais estavam circulando de carro em Iguatu.

Um quarto indivíduo que estava no veículo desceu portando uma arma, entrou em confronto armado com a polícia e conseguiu escapar por uma área de mata. Na busca realizada com os três detidos, a polícia apreendeu duas armas de fogo, munições e 14 gramas de substância entorpecente.