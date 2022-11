Homem morre atropelado pela própria mulher que manobrava carro em lava a jato

Testemunhas contaram que mulher estava colocando o veículo para dentro do lava a jato para realizar o serviço e o marido a ajudava fora do carro, indicando o lugar para ela fazer a manobra

Um homem de 19 anos de idade morreu atropelado pela própria mulher na tarde desta segunda-feira (7), quando ela manobrava um carro de um cliente no lava a jato que os dois eram proprietários, na Zona Norte de Natal.

O acidente aconteceu no fim da manhã na avenida Maranguape, no bairro Nossa Senhora da Apresentação.

Nesse momento, segundo as testemunhas, ela teria errado os comandos do veículo, que era automático, e atropelado o marido. A identidade dele não foi confirmada pela PM. O homem teria sido esmagado entre o carro e uma caixa d’água do estabelecimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o rapaz morrreu ainda no local. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) fez o recolhimento do corpo.

O casal trabalhava junto no estabelecimento há cerca de um ano.