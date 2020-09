Homem morre após tentar acender fogueira com etanol e ser atingido por explosão

PUBLICIDADE

Um assistente técnico, de 36 anos, morreu após ser atingido por uma explosão e sofrer queimaduras. Na ocasião, ele tentava acender uma fogueira com um galão de etanol, durante um churrasco. Edelson de Morais ficou internado 20 dias, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A irmã da vítima, a assistente administrativa Andreza Jesus de Morais, de 35 anos, relatou relatou que o acidente aconteceu em uma casa no bairro Jardim Columbia, em Mongaguá-SP. Durante um churrasco, Edelson tentou acender uma fogueira com um galão de etanol, ocasionando a explosão.

A vítima teve queimaduras graves pelo corpo e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mongaguá e transferido para a Santa Casa de Santos, onde ficou internada. Ele permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma induzido, por 20 dias, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte. Edelson estava acompanhado de mais sete pessoas no dia do acidente. Ele deixa três filhos pequenos, dois meninos e uma menina.