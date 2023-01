Homem morre após ser esmagado por banheiro público em Londres

Este tipo de banheiro fica armazenado debaixo do solo durante o dia e é erguido de forma hidráulica à noite para uso público

Um homem morreu após ser esmagado por um banheiro público em Londres, capital do Reino Unido, no último fim de semana.

A vítima estava trabalhando no equipamento, chamado de “urinol telescópico”, quando acabou ficando presa na cabine, localizada próxima ao Palace Theatre, e sendo prensada, segundo a BBC News.

Este tipo de banheiro fica armazenado debaixo do solo durante o dia e é erguido de forma hidráulica à noite para uso público.

Bombeiros foram acionados e precisaram usar um guincho para resgatar o homem, que já estava sem vida. Cerca de 25 pessoas, entre policiais, bombeiros e paramédicos, foram mobilizadas para a ação.

Um porta-voz do Conselho Municipal de Westminster disse à BBC: “Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com os amigos e a família do trabalhador que morreu tragicamente hoje cedo no West End”. O Conselho também declarou que irá auxiliar nas investigações do acidente.