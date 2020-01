Homem morre após ser atacado por galo quando levava animal para rinha 

PUBLICIDADE 

Um homem de 50 anos morreu após ser atacado por um galo enquanto ele levava o animal para uma rinha. Saripalli Rao chegou a ser levado para um hospital, mas sofreu um acidente vascular crebral e morreu no local.

Rao morava na vila de Pragadavaram, no estado de Adhra Pradesh, no sul da Índia, e tinha três filhos. Ele participava regularmente de rinhas de galos, apesar da prática ser ilegal no país deses 1960.

O administrador da fundação People for Animals da Índia, Gauri Maulekhi, diz que há omissão das autoridades para resolver esse problema.

“As denúncias são reportadas às autoridades distritais e estaduais, mas elas optam por fechar os olhos. Não é apenas para entretenimento que esses animais são criados para lutar, mas também por conta das apostas pesadas e jogos de azar que acontecem nesses eventos”, disse Maulekhi.

Rinhas de galo são proibidas na Índia desde 1960. Porém, algumas comunidades do interior do país ainda adotam a prática, ainda que ela seja ilegal. Há, ainda, “rinhas de passarinhos“ — em que participantes amarram os animais para que briguem em uma celebração da colheira em um templo local.

O Brasil também proíbe rinhas de galo. Mesmo assim, criminosos insistem em organizar as brigas em diversas partes do país.