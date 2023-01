Homem morre afogado em rio após tentar resgate de menina e é achado após 3 dias

O homem estava desaparecido desde esse sábado (31), quando pulou no rio para salvar uma adolescente, de 14 anos, que estava se afogando

O corpo de Luiz Carlos Costa, de 47 anos, foi encontrado no rio Botas, nesta terça-feira (3), na zona rural de Ribas do Rio Pardo, três dias após ter salvado uma adolescente e ter sido levado pela correnteza do rio.

O homem estava desaparecido desde esse sábado (31), quando pulou no rio para salvar uma adolescente, de 14 anos, que estava se afogando.

Conforme a irmã de Luiz, Camila da Costa, o acidente ocorreu na chácara do pastor da igreja que Luiz frequentava em Campo Grande. Um grupo de fiéis foi passar o fim de semana em Ribas do Rio Pardo e estavam tomando banho no rio.

Homem salvou menina



Luiz estava em uma parte rasa do rio, junto de algumas crianças, até que em determinado momento uma menina começou a ser levada pela correnteza.

O homem conseguiu puxar a menina de volta e pediu por socorro, mas acabou desaparecendo no leito do rio, como detalhou a irmã da vítima. Após a vítima desaparecer, bombeiros foram acionados e iniciaram a busca.

O corpo de Luiz foi encontrado a cerca de 1,4 mil metros do ponto onde se afogou.

“Estamos muito abalados o que nos conforta, em partes, é saber que ele salvou uma vida. Já encontramos a menina e a família dela. Ela me abraçou e falou que meu irmão é o herói da vida dela. Você partiu como um guerreiro salvando a vida de uma criança e isso jamais será esquecido entre nós”, postou Camila, em homenagem ao irmão.