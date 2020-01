Homem mata vizinha e vai ao velório

PUBLICIDADE 

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta na semana passada em uma região de mata em São José dos Pinhais-PR. O suspeito, que confessou o crime dias depois, chegou a ir ao velório da vítima.

Layane Aparecida da Silva, 19 anos, era vizinho do homem que confessou tê-la matado. O suspeito, de 25 anos, é colega do irmão de Layane e conhecia a família de longa data.

O crime aconteceu no dia 18 de janeiro. Na ocasião, Layane foi a uma tabacaria e não deu mais notícias. Dois dias depois, a família estava decidida a registrar boletim de ocorrência, quando um vizinho avisou que haviam encontrado. Era o de Layane.

O corpo de Layane foi encontrado em uma mata, com as vestes de baixo fora do corpo e sinais de queimaduras. Um laudo médico irá revelar a causa da morte e sinalizar se houve ou não abuso sexual.

Em depoimento, o suspeito confessou o crime. Disse que agiu em legítima defesa por ter sido supostamente agredido por Layane. Contou que não praticou abuso sexual à vítima, e que as roupas dela saíram do corpo enquanto ele a arrastava.

“Ele foi ao velório. Como pode fazer isso conhecendo todo mundo na vila?”, desabafou a mãe de Layane, Maria Inês, ao Universa, da UOL.

Layane estava prestes a concluir curso técnico em contabilidade e estava à procura de emprego.