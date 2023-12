Homem mata quatro pessoas da mesma família nos EUA

O agressor, além de atacar os familiares, teria incendiado um sofá na residência

Em Nova York, nos Estados Unidos, um homem armado com uma faca tirou a vida de quatro membros de uma mesma família, incluindo uma menina de 11 anos e um adolescente de 12, além de ferir dois policiais em uma residência.

O incidente, inicialmente reportado como violência doméstica, levou dois policiais a responderem a um chamado na manhã de ontem (3). Ao chegarem à residência no bairro do Queens, foram atacados pelo agressor, identificado como Courtney Gordon, 38 anos.

Utilizando uma faca de cozinha, Gordon feriu um dos policiais no pescoço e no peito, enquanto o outro foi atingido na cabeça. Os policiais responderam atirando, resultando na morte do agressor.

Uma ligação para o 911 alertou sobre o ataque, indicando que o primo do suspeito estava agredindo membros da família. O agressor, além de atacar os familiares, teria incendiado um sofá na residência, inicialmente impedindo a entrada da polícia. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, possibilitando a entrada dos policiais.

Uma menina de 11 anos foi encontrada esfaqueada do lado de fora da casa e foi declarada morta no hospital. Três outras vítimas foram descobertas nos quartos da residência: um menino de 12 anos, uma mulher de 44 anos e um homem na faixa dos 30 anos.

Uma mulher de 61 anos foi encontrada em estado crítico e levada ao hospital. As autoridades acreditam que as vítimas e o agressor possuíam laços familiares.