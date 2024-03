Homem mata o próprio avô esfaqueado em Goiânia

O caso ocorreu na noite de sexta-feira (8), quando os policiais estavam em patrulha e foram informados por moradores sobre o crime

Um homem de 33 anos foi detido sob suspeita de ter assassinado seu avô, de 63 anos, a golpes de faca no Jardim Dom Fernando, região leste de Goiânia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na noite de sexta-feira (8), quando os policiais estavam em patrulha e foram informados por moradores sobre a tragédia. Logo em seguida, o suspeito foi avistado correndo pela Rua Maria Inés, segurando uma faca.

Ao ser interpelado pela PM, o homem confessou o crime e conduziu os policiais até a residência, onde morava com o idoso e outros familiares. No local, os militares encontraram o avô do suspeito com múltiplas perfurações de faca pelo corpo.

O idoso foi prontamente socorrido e encaminhado ao Cais Amendoeiras, porém, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar.

Conforme relatos da Polícia Militar, o suspeito possui histórico de problemas psiquiátricos e consumo de substâncias entorpecentes. Ele foi conduzido à Central Geral de Flagrantes de Goiânia para os procedimentos legais cabíveis.