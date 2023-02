Homem mata jovem com quem dividia a casa e esconde corpo embaixo do sofá

O corpo foi encontrado na manhã dessa segunda-feira (27) ensanguentado e com várias perfurações escondido embaixo do sofá

Um homem matou a facadas o colega de 22 anos com quem morava em um barraco na Vila do Paulista, na Ponta da Terra, em Maceió. De acordo com vizinhos, o crime teria sido cometido na noite de domingo (26).

Pela manhã, o criminoso saiu de casa e avisou que que havia deixado “um pacote” no barraco. Ao encontrarem o corpo, os vizinhos acionaram uma equipe da Ronda do Bairro.

“O suspeito colocou o corpo embaixo de um sofá e só na manhã desta segunda-feira, ao foragir, avisou a outros vizinhos que havia deixado ‘um pacote’ no barraco”, disse o subtenente Valdeck.

Segundo a polícia, não foi possível precisar, inicialmente, a quantidade de perfurações que a vítima sofreu. “Mas conseguimos ver que os golpes atingiram pescoço, cabeça e costas”, detalhou o subtenente.

A vítima, que não teve o nome divulgado, era natural de Panelas, em Pernambuco.

O criminoso e a vítima trabalhavam juntos, vendendo milho na orla de Pajuçara. Os vizinhos relataram aos agentes que os dois discutiam constantemente.

Após isolarem a área, os agentes do Ronda do Bairro colheram as primeiras informações e acionaram as equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).