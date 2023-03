Homem mata esposa envenenada e foge com amante

A vítima deixou seis filhos menores de idade com o suspeito

Um dentista, de 45 anos é suspeito de matar a própria esposa, de 43, com bebidas envenenadas para viver com a amante, o caso aconteceu no Colorado, nos Estados Unidos.

O homem chegou a levar a esposa para um hospital, na noite de quarta-feira (15), após a mulher se queixar de fortes dores de cabeça e tontura. Angela piorou rapidamente e foi entubada, mas teve morte cerebral no último sábado (18).

O hospital decidiu chamar a polícia em razão da suspeita de envolvimento do companheiro da vítima no caso. “Os investigadores descobriram rapidamente que era de fato um assassinato hediondo, complexo e calculado”, disse a polícia local.

A investigação apontou que o suspeito havia comprado cianeto de potássio (que é altamente toxico e pode provocar morte rápida) dias antes de a mulher morrer.

Ele também teria envenenado a companheira colocando arsênio nas bebidas. Nas buscas no navegador do homem estavam as frases: como “acabar com a vida da sua esposa sem ser detectado, fornecendo venenos que se alinhassem com seus sintomas” e “trabalhando para começar uma nova vida com uma amante”.

O homem foi preso sob acusação de assassinato na manhã de domingo, sem possibilidade de fiança. Ele foi proibido de entrar em contato com os seus seis filhos, três são menores de idade. A polícia encontrou e-mails “íntimos” e “sexualmente explícitos” entre James e outra mulher. O dentista chegou a viajar para o Texas enquanto a companheira ainda estava internada.