Homem mata enteado a facadas na rua em plena luz do dia em SP

O homem cometeu o crime nu em uma rua no interior de SP

Na tarde de terça-feira (5) em Assis (SP), um homem foi vítima de um homicídio por facadas, sendo enteado do suspeito do crime. A vítima, identificada como Thiago Alves, de 34 anos, estava envolvida em uma discussão com José Cláudio Gomes, de 61 anos, em frente à residência do suspeito, localizada na Rua Mato Grosso. Os dois já possuíam um histórico de desavenças, segundo as autoridades policiais.

Imagens capturadas por câmeras de segurança registraram parte do incidente, auxiliando assim na investigação do caso. É possível visualizar o momento em que o filho da vítima, um adolescente, e o suspeito do crime, apenas vestindo uma toalha, se envolvem em uma discussão na rua. Em certo momento, ambos entram na casa. Nas imagens mostra duas pessoas saindo do local, com a vítima visivelmente ferida na região do peito. O suspeito do crime surge logo atrás, agora nu, empunhando duas facas, enquanto persegue a dupla formada pelo pai e seu filho. Thiago Alves, enteado do suspeito, corre em uma direção, enquanto o padrasto persegue o filho deste na outra. Nesse momento, a vítima é vista cambaleando e caindo ao chão, não resistindo aos ferimentos.

O suspeito conseguiu fugir inicialmente, mas foi posteriormente localizado e detido por policiais militares. Em declarações à delegacia, o suspeito alegou ter sido agredido pelo enteado e pelo filho deste no dia anterior, chegando a necessitar de cuidados médicos devido às agressões. As autoridades policiais destacaram que os dois envolvidos já possuíam um histórico de conflitos e desavenças, conforme apurado pela Polícia Civil.