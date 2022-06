Homem mata colega a facadas para não dividir garrafa de cachaça, em RO

A Polícia Civil abriu um inquérito contra um suspeito de 51 anos, preso por matar um homem para não dividir a cachaça de uma garrafa

A vítima foi identificada como Vadilson Flores, de 38 anos. Ele foi esfaqueado no peito após passar o dia bebendo em um bar com um colega, com quem acabou se desentendendo por causa de uma garrafa de bebida alcoólica.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha teria presenciado a discussão entre os dois. Essa pessoa confirmou à polícia que o suspeito teria esfaqueado Vadilson porque ele não queria deixar ele beber da garrafa dele.

O crime aconteceu no bairro Santa Luzia, no meio da rua na quarta-feira, 1°, e vítima morreu no local.

O suspeito foi identificado como Francisco e acabou preso quando tentava se esconder em um quintal de um terreno baldio em Guajará-Mirim.