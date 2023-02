Homem mata cachorro a paulada ‘por vingança’

O suspeito confessou o crime e que disse que o cometeu o crime por vingança

Um homem de 30 anos foi preso por matar um cachorro com uma paulada na cabeça no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a polícia, o suspeito confessou o crime e que disse que o cometeu o crime por vingança.

Após receber a denúncia do crime, a polícia foi ao local, onde os moradores disseram que a paulada foi um golpe brutal e covarde.

Os militares fizeram patrulhamento na região e encontraram o homem em um bar, onde foi detido e encaminhado à Delegacia Região de Nova Venécia, também no Norte do estado.

Na delegacia, de acordo com a PM, o homem confessou o crime e disse que deu uma paulada no animal, pois acreditava que o cão pertencia a um indíviduo que havia o agredido há alguns dias.

O homem foi autuado em flagrante por maus-tratos aos animais e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.