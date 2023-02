Governo exonera 13 ministros para reforçarem votação na Câmara e no Senado

Os decretos de exoneração estão publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira e funciona como uma espécie de licença do cargo

Treze ministros foram exonerados nesta quarta-feira, 1º, dos cargos para assumirem os mandatos parlamentares para os quais foram eleitos e reforçarem a votação dos candidatos do governo à presidência da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Até mesmo o ministro da Agricultura, Carlos Favaro (PSD-MT), que está no meio do mandato de senador, está sendo exonerado para reassumir o mandato para a eleição da Mesa. Os decretos de exoneração estão publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira e, como adiantou o Estadão/Broadcast, a exoneração será uma espécie de licença do cargo, apenas para a eleição no Congresso – com os titulares voltando às pastas ministeriais em seguida.

Estão sendo exonerados os ministros:

– Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), eleito deputado federal;

– Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT-RS), deputado federal eleito;

– Agricultura, Carlos Favaro (PSD-MT), que está no meio de seu mandato de senador;

– Comunicações, Juscelino Filho (União-MA), eleito deputado federal;

– Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT-SP), deputado federal eleito;

– Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT-PI), senador eleito;

– Educação, Camilo Santana (PT-CE), senador eleito;

– Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), senador eleito;

– Meio Ambiente e Mudança de Clima, Marina Silva (Rede-SP), deputada eleita;

– Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL-SP), deputada eleita;

– Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT-SP), deputado eleito;

– Transportes, Renan Filho (MDB-AL), senador eleito;

– Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), deputada eleita.

Estadão Conteúdo