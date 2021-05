Homem mata amigo e espera polícia ao lado do corpo

A polícia chegou ao local do crime e viu o suspeito dormindo em um sofá ao lado do corpo da vítima. Ele não ofereceu resistência e foi preso

No domingo (2), um homem foi preso em flagrante suspeito de matar o amigo, de 57 anos, com um facão. De acordo com a Polícia Militar (PM), o preso esperou a chegada da equipe deitado ao lado do corpo da vítima.

O crime aconteceu na zona rural de Nova Lacerda, a 667 km de Cuiabá. A Polícia Civil informou que o suspeito e a vítima, João da Cruz Lopes ingeriam bebida alcoólica quando uma discussão começou.

Segundo o preso, em determinado momento, o amigo disse que queria matá-lo com o facão e disse ‘ou é você, ou eu’. Eles iniciaram uma briga corporal e o suspeito atingiu João com um golpe de facão no peito.

Após a consumação do crime, o suspeito contou tudo para o caseiro da propriedade e disse que aguardaria a chega da PM. Ele confessou aos policiais que possuía um rifle calibre 22 escondido em sua residência. O armamento foi apreendido