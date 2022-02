Homem joga lixo em vereadores como forma de protesto

A verba de gasolina também irá aumentar, indo de R$ 750 para R$ 1.500 e o auxílio saúde de R$ 500 para R$ 700

Como forma de protesto ao aumento do salário do prefeito, um homem jogou uma sacola de lixo nos vereadores de Guarapari, no Espírito Santo, nesta terça-feira (08).

Um grupo de pessoas acompanhava a votação que decidia o aumento para Edson Magalhães (PSDB). Após a aprovação, durante a saída, os políticos foram vaiados.

Além do aumento do salário, o vale alimentação de Edson passará de R$ 900 para R$ 1.800, ou seja, o dobro. A verba de gasolina também irá aumentar, indo de R$ 750 para R$ 1.500 e o auxílio saúde de R$ 500 para R$ 700.