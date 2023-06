Homem invade casa e mata a facadas o atual da ex-namorada

A mulher testemunhou o crime, pois estava presente na casa do agressor no momento do ocorrido

Um trágico episódio ocorreu na tarde de segunda-feira (12) em Diamantino, cidade situada a 209 km de Cuiabá. Um homem de 22 anos invadiu uma residência e, utilizando uma faca, assassinou Deivison Ojeda, de 37 anos, que era o atual namorado de sua ex-companheira.

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender à ocorrência e solicitaram a presença de uma equipe médica para prestar socorro à vítima. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por moradores do bairro que o suspeito havia fugido do local do crime, levando sua ex-mulher à força.

Após uma busca intensa, a PM conseguiu localizar o casal a duas quadras de distância. A ex-mulher relatou às autoridades que o suspeito arrombou a porta da residência de Deivison e desferiu um golpe de faca em seu peito.

A equipe médica do município constatou o falecimento de Deivison. A Polícia Civil esteve no local para investigar o caso e conduziu o suspeito até a delegacia, onde prestou depoimento. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso por motivo fútil, de acordo com o delegado responsável pelo caso.