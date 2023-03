Homem invade casa e assassina mãe e filho

O suspeito do crime fugiu do local e não foi localizado pela polícia

Mãe e filho foram assassinadas a tiros após um homem invadir a casa deles, na noite dessa segunda-feira (13), em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. As vítimas foram identificados como Valéria Macedo, de 42 anos, e Rafael Macedo, de 26 anos. Após o crime o suspeito fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram encontrados com perfurações no pescoço e no crânio.

Segundo a a filha da vítima, ela viu um homem na cozinha da casa atirando na mãe dela, antes do disparo escutou a mãe gritando “corre”.

Sengundo a PM, a mulher mantinha uma união estável com um homem, que faleceu um dia antes do crime, ele era o propietário da casa que foi a cena do crime. Antes do crime acontecer, o irmão do falecido foi até o local para pedir que a família saísse da casa, mas a mãe falou que também tinha direito no local por morar com o dono durante muito tempo.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o suspeito do crime.