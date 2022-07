Homem invade casa de ex para roubar e é morto

A mulher ainda conta que, antes e depois da separação, o ex-marido, que era usuário de drogas, sempre a agrediu e invadiu sua residência

Um homem, de 42 anos, morreu após invadir a casa da ex-mulher e ser atingido por uma barra de ferro na cabeça. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21), em Uberaba (MG).

De acordo com a Polícia Militar, o homem, que teria entrado na casa para roubar, foi encontrado morto no quintal da residência, com um ferimento na cabeça e as mãos amarradas.

Segundo a ex-esposa, seu primo teria encontrado o homem escondido próximo a casa do cachorro. A vítima e o primo teriam entrado em luta corporal e, com a ajuda da mulher e de uma amiga, o ex-companheiro foi imobilizado e amarrado, sendo atingido com um único golpe na cabeça.

A mulher ainda conta que, antes e depois da separação, o ex-marido, que era usuário de drogas, sempre a agrediu e invadiu sua residência.

No dia anterior, a mulher conta que ele teria entrado no local e levado uma chapa de fazer lanches, um forno de colocar salgados, uma janela de contêiner, alguns mantimentos, além das chaves da residência. Durante a invasão, ele ainda teria a agredido e quebrado seu celular.

Os três envolvidos foram presos em flagrante pela PM. Atualmente, o crime é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).