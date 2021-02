Homem gasta dinheiro com garota de programa, inventa assalto e acaba preso

PUBLICIDADE

Um homem, de 44 anos, foi preso após tentar fazer o registro de um assalto que não existiu. O crime ocorreu nesta quarta-feira (10), no Centro de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o homem passou o dia em uma casa de prostituição, onde gastou dinheiro. Em seguida, ele foi até uma unidade da polícia denunciar que havia sido vítima de um assalto.

O suspeito contou à polícia que foi abordado por dois indivíduos, que teriam levado R$ 1 mil, além do celular dele. Posteriormente, uma equipe mobilizou uma operação para localizar os supostos criminosos.

Ao averiguar as câmeras do circuito de segurança do bairro, os investigadores não encontraram qualquer atitude criminosa nas imagens.

O homem, então, foi questionado novamente sobre o local exato do suposto crime e caiu em contradição. Ele preferiu, então, confessar que inventou toda a história.

Ele contou que passou o dia com garotas de programa, para as quais pagou R$ 1 mil reais pelos serviços prestados. Quando o dinheiro acabou, o homem pagou um novo programa dando o próprio celular como moeda de troca. Ele acionou os policiais para que a esposa não descobrisse o que ele havia feito.

Com o suspeito, os agentes encontraram uma porção de maconha escondida nas partes íntimas. Ele foi preso por falsa comunicação de crime.