Homem furta latas de tinta e contrata frete para levar material

Um funcionário foi atrás do carro do suspeito e conseguir fazer com que ele parasse. Depois disso, vários moradores do bairro se juntaram e começaram a bater no homem

Um homem de 35 anos foi espancado por moradores e foi parar no hospital após furtar 18 latas de tinta em uma obra no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (6).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tentou aproveitar o fim de semana para furtar o material e até contratou um frete com uma caminhonete para levar as latas de tintas.

Quando o homem estava saindo, um funcionário viu a movimentação e ligou para o patrão, que disse que não sabia de nada.

O funcionário foi atrás do carro do suspeito e conseguir fazer com que ele parasse. Depois disso, vários moradores do bairro se juntaram e começaram a bater no homem.

“Estava em uma obra e o autor do furto acabou se aproveitando do momento, final de semana, e contratou uma pessoa pra fazer o frete. A pessoa que estava fazendo o frete, pelo o que foi apurado, ele não sabia que se tratava de um furto. No momento que a população encontrou o autor do furto agrediram ele bastante”, explicou o delegado Fabrício Lucindo.

O homem teve que ser levado para o Hospital Geral de Linhares porque ficou com vários ferimentos na cabeça e no braço. Depois foi encaminhado até a delegacia da cidade

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de furto e foi levado nesta segunda (7) para a penitenciária regional de Linhares.