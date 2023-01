Homem faz criança de dois anos comer as próprias fezes

Suspeito agrediu a esposa e cortou o cabelo dela com facão

Um homem de 37 anos foi preso depois de agredir a esposa e cortar o cabelo dela com facão, em Porto Velho, no domingo (8). Depois da discussão entre os dois, o suspeito teria feito a filha da mulher, de dois anos, comer as próprias fezes.

Segundo relatos da mulher à polícia, não é a primeira vez que ela é agredida pelo esposo. Na ocasião mais recente, ele teria ficado bravo quando a filha, de dois anos, não fez as necessidades fisiológicas no lugar correto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão começou verbalmente, mas logo evoluiu para agressão física. A mulher denunciou que foi agredida com socos e pontapés e levou um golpe de facão no braço. O homem também teria feito a criança comer as próprias fezes.

O suspeito não estava no local quando os policiais chegaram. No entanto, durante o depoimento da vítima, ele chegou na residência, viu a viatura e fugiu.

Os agentes tentaram encontrá-lo, mas sem êxito. Somente quando a mulher estava sendo levada para um local seguro, o suspeito apareceu em frente à viatura e foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Também consta no boletim de ocorrência que ao chegar na Central, a mulher não aguardou para prestar depoimento e decidiu ir embora por não desejar a prisão do marido. Por este motivo, ele foi liberado.