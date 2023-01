Em prisão domiciliar, Sérgio Cabral envia flores ao velório de Dinamite

A homenagem póstuma estava junta das diversas que decoravam o espaço restrito a familiares e amigos de Roberto Dinamite.

BRUNO BRAZ E LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS)

Em prisão domiciliar, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho enviou uma coroa de flores -em conjunto com sua família- para o velório de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, em cerimônia que aconteceu nesta segunda (9) em São Januário, estádio vascaíno.

A homenagem póstuma estava junta das diversas que decoravam o espaço restrito a familiares e amigos de Roberto Dinamite.

A coroa de flores possuía a seguinte frase: “Homenagem ao amigo e ao maior de toda a história do Vasco, Roberto Dinamite”. E tinha as seguintes assinaturas: “Sérgio Cabral, Sérgio Cabral Filho, filhos, netos e bisnetos”.

Sérgio Cabral Filho e todos os seus familiares sempre foram declaradamente torcedores do Vasco.

O partido de Sérgio Cabral Filho, MDB, também enviou uma coroa de flores com os dizeres: “O MDB-RJ sente enormemente a sua partida. Descanse em paz!”.

Roberto Dinamite pertenceu ao MDB quando foi deputado estadual.

Sérgio Cabral cumpre pena em apartamento na Zona Sul do Rio

Sérgio Cabral Filho estava há seis anos detido, até obter a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de cumprir pena em prisão domiciliar e deixar o presídio no dia 19 de dezembro de 2022.

O ex-governador cumpre a pena em um apartamento de 80 metros quadrados entre o Arpoador e Copacabana, bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ele não pode sair sem autorização, tem de usar tornozeleira em tempo integral, só pode receber visita de parentes até o terceiro grau, além de advogados e profissionais de saúde.

Também está proibido de dar festas, não pode alterar o endereço sem prévia autorização, tem de comparecer a juízo sempre que intimado e, caso enfrente nova ordem de prisão, deve apresentar-se por conta própria à polícia.

Personagem central da operação Lava-Jato, Sérgio Cabral foi denunciado em 35 processos e condenado em 23, acumulando pena de 425 anos de prisão.

O voto decisivo do ministro Gilmar Mendes para o cumprimento da prisão domiciliar teve como argumento o fato de seus recursos ainda não terem sido julgados, o que fez com que se excedessem os prazos na situação de prisão preventiva ao qual se encontrava.

ROMÁRIO, JUNINHO E GALVÃO BUENO ENVIAM FLORES

Além das coroas de flores de familiares, personalidades do esporte também enviaram tal homenagem ao velório de Roberto Dinamite.

Juninho Pernambucano enviou a coroa e, em postagem, justificou a ausência por ter passado por uma cirurgia de hérnia.

Romário também enviou suas condolências, mas não justificou a ausência.

O locutor Galvão Bueno também enviou coroa de flores.

Zico, além de comparecer, também enviou a homenagem.

