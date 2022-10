Homem esquece ter gasto salário com bebidas e espanca esposa

A violência doméstica aconteceu na madrugada desta segunda-feira (3), em Bonito, a 265 km de Campo Grande

Uma mulher, de 34 anos, foi espancada com um retrovisor de carro após o marido ter esquecido que gastou parte do salário comprando bebidas em bar. A violência doméstica aconteceu na madrugada desta segunda-feira (3), em Bonito, a 265 km de Campo Grande.

Segundo o boletim da polícia, após receber uma denúncia que havia um casal brigando na rua as autoridades foram até o local e encontraram a vítima desesperada e ensanguentada, andando com o filho. À polícia, ela contou que havia se desentendido com o marido, com quem é casada há 15 anos, e o mesmo a agrediu com socos e pontapés.

A vítima disse ainda que, no domingo, ela saiu com o marido para um bar na cidade e, quando retornaram para casa, ele questionou a falta do dinheiro. Ela disse ao companheiro que ele havia gasto o salário no bar, pagando bebidas ao amigos, mas sem acreditar ele começou a agredi-la.



Ainda conforme o boletim de ocorrência, depois de bater na esposa, o suspeito quebrou seu carro e arrancou o retrovisor do mesmo, usando o objeto para bater na cabeça da vítima. O filho do casal, que não teve a idade revelada, presenciou toda a violência.

Com auxilio da polícia, a mulher foi levada ao hospital do município, onde precisou levar pontos na cabeça, em razão da agressão. O suspeito foi levado para a Delegacia de Bonito, em flagrante.

O caso foi registrado com violência doméstica.