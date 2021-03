Homem esquarteja irmão gêmeo após discussão

De acordo com a polícia, uma discussão sobre quem faria o jantar motivou a ação do homem

Nesta quinta-feira (18), um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Civil após esquartejar o irmão em gêmeo, em Passo Fundo (RS). Os agentes informaram que ele tentou registrar o desaparecimento do irmão, porém confessou o crime depois de ser confrontado pelos investigadores.

De acordo com a polícia, uma discussão sobre quem faria o jantar motivou a ação do homem. O homicídio aconteceu na última terça-feira (16). O irmão foi à delegacia na tarde de hoje para falar sobre o “sumiço” de seu gêmeo.

Enquanto falava sobre o ocorrido, os policiais disseram a ele que um corpo havia sido encontrado em um terreno, no bairro Lucas Araújo.

Conforme a reação do homem após a notícia, os policiais questionaram e ele confirmou que foi o autor do crime. “Eram irmãos gêmeos, moravam juntos. Os dois estavam alcoolizados e drogados, brigaram em razão de quem ia fazer a janta e, em razão disso, o irmão esfaqueou o outro e, depois que tinha morrido, esquartejou o corpo para tentar ocultar em um lugar com mato perto da casa dele”, disse a delegada Daniela Mineto.

O homem disse ainda que fez duas viagens para levar as partes do corpo até o local onde foi encontrado. Ele foi preso em flagrante.